«Соски в разные стороны?» — Виктория Боня резко ответила критикам своей груди

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 69 0

Поводом стал видеообзор из примерочной бутика нижнего белья.

Сделала ли грудь Виктория Боня — критика внешности

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая Виктория Боня резко ответила критикам своей груди

Блогер Виктория Боня возмутилась замечаниями мужчин в адрес своей фигуры. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Проживающая в Монако звезда реалити-шоу «Дом-2» записала видео из примерочной бутика нижнего белья и домашней одежды бренда Ким Кардашьян. Она продемонстрировала фигуру во всех ракурсах и рассказала, что немного сбросила вес, поэтому вещи теперь сидят на ней иначе, чем прежде.

После публикации модель натолкнулась на резкие отзывы. Она не стала молчать и ответила на нападки.

«Мужики пишут: «Чего у тебя соски в разные стороны смотрят?» — возмутилась Виктория.

Она призналась, что не понимает, как мужчины могут позволять себе подобные оскорбительные высказывания в адрес женщины.

«Вообще не понимаю, что может быть за вопрос, почему у тебя соски смотрят в разные стороны? Не поправила, потому что не успела. А чего вы смотрите на мои соски? Идите смотрите на себя в зеркало!» — язвительно подытожила звезда.

Напомним, в 2015 году Боня перенесла операцию по увеличению груди. Факт хирургического вмешательства она не афишировала, однако позже в Сети появились снимки из клиники пластической хирургии, подтверждающие установку грудных имплантов. Не так давно модель признала это.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня заявила об утрате зрения после паломничества к горе Кайлас. По ее словам, она уже час находится под капельницей, кровь сильно загустела, а способность видеть вблизи пропала — на протяжении недели близкие объекты она не различает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Помощники и мечтатели: в чем жизненное предназначение рожденных в июне

Последние новости

17:15
«Нужно было время»: почему Ким Кардашьян пять лет была одна после развода с Канье Уэстом
17:00
«На память.»: Путин вручил часы участнику учений «Центр-2026»
16:51
Сын Кашпировского отказался приезжать на похороны отца
16:43
Янина Студилина показала рельефный пресс в купальнике на отдыхе — фото
16:30
Внук погибшей: стали известны детали взрыва на пиротехническом заводе
16:16
Песков: учения «Центр-2026» направлены на отражение агрессии извне

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Дочь убитой москвички нашли мертвой в гараже сожителя матери
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Современный богатырь Георгий Дронов в сериальной новинке «Илья Муровец» на Пятом канале

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня