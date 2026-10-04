Телеведущая Виктория Боня резко ответила критикам своей груди

Блогер Виктория Боня возмутилась замечаниями мужчин в адрес своей фигуры. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Проживающая в Монако звезда реалити-шоу «Дом-2» записала видео из примерочной бутика нижнего белья и домашней одежды бренда Ким Кардашьян. Она продемонстрировала фигуру во всех ракурсах и рассказала, что немного сбросила вес, поэтому вещи теперь сидят на ней иначе, чем прежде.

После публикации модель натолкнулась на резкие отзывы. Она не стала молчать и ответила на нападки.

«Мужики пишут: «Чего у тебя соски в разные стороны смотрят?» — возмутилась Виктория.

Она призналась, что не понимает, как мужчины могут позволять себе подобные оскорбительные высказывания в адрес женщины.

«Вообще не понимаю, что может быть за вопрос, почему у тебя соски смотрят в разные стороны? Не поправила, потому что не успела. А чего вы смотрите на мои соски? Идите смотрите на себя в зеркало!» — язвительно подытожила звезда.

Напомним, в 2015 году Боня перенесла операцию по увеличению груди. Факт хирургического вмешательства она не афишировала, однако позже в Сети появились снимки из клиники пластической хирургии, подтверждающие установку грудных имплантов. Не так давно модель признала это.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня заявила об утрате зрения после паломничества к горе Кайлас. По ее словам, она уже час находится под капельницей, кровь сильно загустела, а способность видеть вблизи пропала — на протяжении недели близкие объекты она не различает.

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