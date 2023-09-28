Эстония предложила ввести полное торговое эмбарго России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Европа готовит двенадцатый пакет антироссийских санкций.

Эстония предложила ввести полное торговое эмбарго России

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Эстонское правительство одобрило предложения Евросоюза по новому двенадцатому пакету санкций против России, которые предусматривают полное торговое эмбарго. Об этом сообщили в МИД Эстонии.

Глава ведомства Маргус Цахкн отметил необходимость ужесточения санкционного давления на Москву. При этом, по его словам, самих ограничений мало — нужно не дать российской стороне возможности обойти их.

«Эстония требует, чтобы новый пакет санкций Евросоюза включал полное торговое эмбарго против России», — приводит слова министра пресс-служба.

По словам Цахкны, ограничения коснутся транзита товаров, попавших в «черный список». Ожидается, что меры поспособствуют снижению доходов от экспорта российских энергоносителей. Кроме того, новый пакет санкций должен показать России, что ЕС готов замораживать активы страны до тех пора, пока они не покроют нанесенный Украине ущерб.

В МИД страны обратили внимание, что если в других странах ЕС не поддержат решение о полном эмбарго, то Эстония готова одобрить и другие варианты, способствующие ужесточению санкций.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД Финляндии признали, что санкции Запада нацелены на простых россиян.

Тема:
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