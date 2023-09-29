У рейса Анталья — Уфа в полете произошла разгерметизация салона

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Лайнер резко стал терять высоту. У некоторых пассажиров не выдержали нервы. Как пилотам удалось посадить неисправный самолет?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert; 5-tv.ru

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Минуты смертельного ужаса испытали пассажиры рейса Анталья — Уфа. При подлете к башкирскому аэропорту пилот по громкой связи объявил, что произошла разгерметизация на борту. Загорелась табличка «Пристегните ремни» и выпали кислородные маски. И после этого лайнер резко пошел вниз. У некоторых пассажиров не выдержали нервы. Люди подумали, что это конец.

Тем не менее, все обошлось — пилоты сумели посадить неисправный самолет. Этот же лайнер должен был почти сразу совершить обратный перелет из Уфы в Анталью. В аэропорту его уже ждали пассажиры. Но им пришлось пересмотреть свои планы на отпуск. Рейс в итоге задержали на 11 часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как именно прошла аварийная посадка рейса Сочи — Омск.

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У рейса Анталья — Уфа в полете произошла разгерметизация салона

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