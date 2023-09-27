Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2023 года

Новые правила выплаты военных пенсий, увеличение зарплат госслужащих и изменение требований к оформлению ипотеки — какие законы вступают в силу в середине осени?

В октябре 2023 россиян ждет череда масштабных преобразований. В силу вступают законы, направленные на изменения в социальной, военной и банковской сферах.

Пятый канал собрал главные нововведения, которые должны произойти во второй месяц календарной осени.

Как изменятся пенсии военных в октябре 2023

С 1 октября 2023 года по указу президента России военные пенсии вырастут на 10,5%. Сами выплаты проиндексируют на 5,5%, но вместе с тем увеличат и жалование служащих, размер которого также влияет на объем пособия.

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Узнать, какой будет выплата, не сложно. Нужно сложить размер ежемесячного довольствия и надбавку за выслугу лет, а затем разделить полученную сумму на два. Результат вычислений следует умножить на понижающий коэффициент и разделить на 100. Именно такая пенсия ждет россиян, решивших покинуть занимаемую должность.

При этом, согласно новому закону, понижающий коэффициент менять не будут. Его показатель останется на установленном ранее уровне 85,47%.

Право на военную пенсию имеют те, кто:

отслужил в Вооруженных силах России не менее 20 лет;

уволился со службы по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями.

Согласно документу, в октябре также изменится порядок начисления пенсий для военных, участвующих в специальной военной операции (СВО). Раньше граждане, решившие возобновить службу, временно теряли право на денежную выплату. По новому закону, им вернут компенсацию.

Действие указа президента России будет распространяться на тех, кто заключил договор с Минобороны с 24 февраля 2022-го, и мобилизованных с 21 сентября того же года. Начисления восстановят в объеме, в котором они были на момент приостановления, но при этом учтут произведенные за пройденный период индексации и доплаты.

Повысят зарплаты некоторым категориям госслужащих

Кроме военных, заработную плату проиндексируют на 5,5% повысят и сотрудникам некоторых других ведомств, чья работа приравнена к военной. Повышение оклада коснется:

служащих Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН);

работников пожарной части и таможни;

начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Увеличат выплату призывникам и контрактникам. Если при индексации получится сумма с копейками, то размер оклада округлят до целого рубля в большую сторону.

Повысят выплаты и работникам государственных органов. Таким образом, оклад на 5,5% поднимут комендантам, кассирам, экспедиторам, водителям, охранникам и т. д.

Размер оклада вырастет и у сотрудников РЖД. Индексацию на 3% проведут работникам железной дороги и тем, кто работает в учреждениях, относящихся к указанной государственной компании, даже если служащий строит карьеру в сферах образования и медицины.

Повышение зарплат коснется федеральных бюджетников. На 4,3% поднимут оклады нянечек, кадровиков, работников социальных служб и других.

Начнется осенний призыв в армию

В России начинается осенний призыв на военную службу. Отдать долг Родине смогут мужчины от 18 до 27 лет, соответствующие ряду требований.

Повестки юношам будут приходить, как и раньше, в бумажном виде, но за неявку без уважительной причины наказания усугубят. Если молодому человеку заблаговременно назначили дату прибытия в военкомат, но тот пренебрег требованиями, то назначат штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей (раньше он составлял три тысячи).

Меры за уклонение от военной службы также ужесточат. Теперь за подобное деяние может грозить:

штраф в размере 200 тысяч рублей или зарплаты за период до 18 месяцев;

арест от трех до шести месяцев;

лишение свободы до двух лет.

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Подобные варианты наказания будут применяться в том случае, если органы следствия объявили в розыск молодого человека. Особые санкции предусмотрены для организаций и должностных лиц, пренебрегающих правилами воинского учета и препятствующих сотруднику прибыть в пункт.

При этом, для некоторых категорий граждан предусмотрена отсрочка от призыва. Так, работников сельского хозяйства могут призвать только после 15 октября, а проживающих на Крайнем Севере — с 1 ноября.

Осенний призыв не распространяется на мужчин, решивших посвятить свою жизнь педагогике. Преподавателей на воинскую службу отправляют на службу лишь в конце учебного года — с 1 мая по 15 июня. Кроме того, во второй половине года набор в армию не распространяется на жителей 24 образований Якутии, Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Чукотского автономного округа, поскольку в данный период на указанных территориях часто возникают проблемы с транспортом.

Кому в России проиндексируют пенсию с 1 октября 2023

Пенсионеров в середине осени ждет долгожданное увеличение доходов. С 1 октября 2023 проиндексируют выплаты гражданам, отметившим 80-летие в сентябре. Пособие по старости увеличат и тем, кто оформил инвалидность I группы.

На доплату в середине осени могут рассчитывать и неработающие пенсионеры, взявшие на попечение иждивенцев. Такие граждане России получат надбавку в размере 1/3 от выплаты по старости на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более трех. В результате, за каждого нуждающегося будут доплачивать по две с половиной тысячи рублей. Но данная мера поддержки положена только тем, кто покинул официальное рабочее место.

В октябре произведут перерасчет пособий по старости тем, кто завершил трудовую деятельность в сентябре 2023-го. Увеличенную страховую пенсию осенью начнут выплачивать через два-четыре месяца после расторжения трудового договора. Однако после индексации пенсионеру придет единоразовая выплата, покрывающая разницу между увеличенной субсидией и той, что была до перерасчета за те месяцы, в которое пересматривалась сумма. Данный процесс происходит автоматически, поэтому подавать заявление не требуется.

Вступают в силу новые ограничения по ипотеке

С 1 октября некоторым гражданам России станет сложнее получить ипотеку. Дело в том, что банки в указанный период при анализе клиентов начнут строже относиться к их долговой нагрузке. В связи с этим повышаются требования и к самим кредитным организациям. Коммерческим структурам, выдающим займы по низкой ставке, придется значительно повысить свои резервы. Так, при выдаче кредита со стартовым капиталом в размере:

до 10% от суммы кредита резерв должен составлять 900% от суммы долга;

от 10 до 15% придется повысить запас до 250-600%.

Разброс в значениях будет учитываться при оценке желающего вступить в ипотеку. Если заемщик тратит на выплаты по кредитам больше 60% дохода, то банки должны иметь в запасе сумму, покрывающую максимальный процент.

Данная мера направлена на уменьшение количества предложений на рынке об ипотеке с низким первоначальным взносом. Это значит, что займы без стартового капитала уйдут в прошлое. Теперь желающим приобрести свое жилье в кредит придется накопить не менее 15% от суммы предстоящей покупки.

По словам авторов инициативы, данная мера будет препятствовать раздуванию «ипотечного пузыря». Так называют ситуацию на рынке недвижимости, когда огромное количество заемщиков не способно погасить задолженность в установленный срок. Ужесточение правил, как говорят в Центробанке (ЦБ), позволит в перспективе снизить цены на жилье, поскольку сократится спрос на данную услугу.

С 1 октября банки усилят защиту клиентов от мошенников

Российские банки осенью должны перейти на использование только отечественного программного обеспечения для осуществления переводов внутри страны. Раньше для подобных операций применялась и международная система SWIFT. Теперь к ней разрешено прибегать только для транзакций с другими государствами.

Также кредитные организации собираются усилить защиту россиян от мошенников. Если раньше выявляли только получателя похищенных средств, то осенью сотрудники ЦБ смогут узнавать обо всех участниках преступной схемы. Подозрительные входы в приложения финансовых организаций и несвойственные клиенту операции тоже будут фиксироваться. Например, одновременный вход в интернет-банк из разных регионов или оформление кредита после неправильно введенного пароля сразу попадут в поле зрения специальных банковских служб.

Повысится защита персональных данных на «Госуслугах»

При входе в личный кабинет на портале «Госуслуги» с 1 октября потребуется двухфакторная авторизация. То есть, кроме пароля, сайт потребует дополнительный способ подтвердить личность.

Подобная функция работает уже несколько месяцев, но только у тех, кто ее самостоятельно настроил. В середине осени СМС-уведомления начнут приходить всем автоматически. Войти на портал будет возможно и по биометрии (системе распознавания лица).

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Авторы инициативы уверены, что данная мера позволит лучше защитить персональные данные граждан России.

Начнут действовать новые правила для владельцев гаражей

С 1 октября вступает в силу закон, направленный на регулирование взаимоотношений между владельцами гаражей в кооперативах. В этом документе теперь прописаны определения следующих понятий: «территория гаражного назначения», «гараж», «гаражный комплекс».

Хозяев подобных построек уведомили, какие дополнительные составляющие могут быть у данного сооружения, а что уже не вписывается в рамки закона. Так, под гаражом подразумевается нежилое здание для хранения транспортного средства, которое может включать в себя подвал и второй этаж, но не более.

Документом закреплены и положения об общем имуществе собственников гаражей и правилах его использования. Как уверены авторы инициативы, все это позволит грамотно урегулировать отношения собственников и снизить количество спорных ситуаций.

Металлолом начнут принимать по новым правилам

Изделия из металла в специальных пунктах приема станут принимать по новым правилам. Теперь со сборщиками железа начнут рассчитываться в безналичной форме. Благодаря тому, что вся история платежей станет сохраняться в сети, операции в данном секторе будут более прозрачными.

Чтобы продолжить заниматься подобной деятельностью, ломозаготовителям нужно выбрать банк и подать заявку. Сотрудники финансовой организации проверят клиента и помогут присоединиться к специальной системе безналичного расчета для физических лиц.

Хостелы и гостиницы исчезнут из многоквартирных домов

В гостиничном бизнесе появятся новые нормы. С 1 октября хостелы и гостиницы, размещенные в жилых многоквартирных домах окажутся под запретом.

Чтобы открыть свое дело в данном направлении бизнеса, для начала следует внести помещение в перечень объектов нежилого фонда. Только после этого владельцы могут оформить его как хостел или гостиницу.

Вступит в силу новый закон о гражданстве России

С 26 октября вступает в силу новый закон о гражданстве России. Он заменит действующий акт, принятый более 20 лет назад. Теперь желающие получить паспорт должны будут подтвердить знание не только русского языка, но и истории и основ законодательства страны. Однако пока нет информации о том, в какой форме будет проводиться проверка.

Согласно документу, расширился перечень оснований, по которым ребенку могут предоставить гражданство по рождению. Младенцам, появившимся на свет на водном или воздушном лайнере, принадлежащем отечественной компании и не претендующим на иностранное свидетельство, станут выдавать российские документы, даже если их родители имеют паспорт другой страны.

Также изменился список тех, кому могут предоставить гражданство в упрощенном порядке. С момента вступления закона в силу легче процедура даваться при условиях, что заявитель:

с отличием окончил российский вуз, имеющий государственную аккредитацию;

имеет прямых родственников, постоянно проживавших на территории районов, когда-то принадлежавших Российской империи или СССР (в пределах государственной границы РФ);

является родителем ребенка, имеющим российские документы (при этом, не важно, сколько тому лет);

более трех лет состоит в браке с гражданином России и в этом союзе имеет детей;

постоянно проживал на территории РСФСР.

По новым правилам расширился перечень преступлений, за которые человека могут лишить гражданства. Теперь к подобным деяниям отнесли бандитизм, госизмену, оборот наркотиков. При этом срок давности преступления не имеет значения.