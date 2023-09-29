Сомнительная история: благодаря кому Елизавета II на самом деле стала королевой
Елизавета II стала королевой благодаря отказу родственника от престола
Фото: www.globallookpress.com / i-Images / Pool
Эту тайну монаршая особа планировала унести в могилу. Почему информацию скрыть не удалось?
С момента смерти одной из самых влиятельных женщин в мировой истории, британской королевы Елизаветы II, прошел ровно год. Однако отголоски ее деятельности и по сей день становятся предметом споров среди королевских аналитиков.
Кому должна Елизавета?
Один из пунктов биографии монаршей особы и по сей день подвергается детальному анализу. Сама она с радостью мечтала бы унести его с собой в могилу, но не сложилось.
Сразу после кончины Елизаветы на престол взошел ее сын — король Карл III. Однако мало кто знает, что не пользующийся популярностью монарх, как и его мать, могли и вовсе не получить этого титула.
Елизавета II разжилась своим званием благодаря дяде, Эдуарду VIII, впутавшемуся в сомнительную историю, пишет «Новый очаг». Взошедший на трон монарх правил всего десять месяцев.
В ключевой для королевской семьи момент на пути Эдуарда попалась американка Уоллис Симпсон. Девушка была настолько обаятельной, что король сразу же потерял голову.
Отец, впрочем, жениться королевичу на девушке без рода и племени запретил. К тому же, на тот момент Симпсон была разведена дважды.
Отчаявшись угнаться за двумя зайцами, Эдуард отрекся от престола, а позже уехал во Францию. Спустя время оказалось, что вступить в должность королевич так и не успел, что позволило быстро передать престол отцу Елизаветы II, Георгу VI.
Уже после смерти отца в 56 лет на престол взошла Елизавета II, оставившая большой след в истории Британии. Впоследствии она неоднократно посещала знаменитого дядю во Франции с официальными визитами.
Ранее 5-tv.ru писал, о чем Елизавета II успела предупредить принца Гарри перед смертью.
Читайте также
60%
0.50 102.10
0.12
Нашли ошибку?