Сомнительная история: благодаря кому Елизавета II на самом деле стала королевой

Эту тайну монаршая особа планировала унести в могилу. Почему информацию скрыть не удалось?

С момента смерти одной из самых влиятельных женщин в мировой истории, британской королевы Елизаветы II, прошел ровно год. Однако отголоски ее деятельности и по сей день становятся предметом споров среди королевских аналитиков.

Кому должна Елизавета?

Один из пунктов биографии монаршей особы и по сей день подвергается детальному анализу. Сама она с радостью мечтала бы унести его с собой в могилу, но не сложилось.

Сразу после кончины Елизаветы на престол взошел ее сын — король Карл III. Однако мало кто знает, что не пользующийся популярностью монарх, как и его мать, могли и вовсе не получить этого титула.

Елизавета II разжилась своим званием благодаря дяде, Эдуарду VIII, впутавшемуся в сомнительную историю, пишет «Новый очаг». Взошедший на трон монарх правил всего десять месяцев.

В ключевой для королевской семьи момент на пути Эдуарда попалась американка Уоллис Симпсон. Девушка была настолько обаятельной, что король сразу же потерял голову.

Отец, впрочем, жениться королевичу на девушке без рода и племени запретил. К тому же, на тот момент Симпсон была разведена дважды.

Отчаявшись угнаться за двумя зайцами, Эдуард отрекся от престола, а позже уехал во Францию. Спустя время оказалось, что вступить в должность королевич так и не успел, что позволило быстро передать престол отцу Елизаветы II, Георгу VI.

Уже после смерти отца в 56 лет на престол взошла Елизавета II, оставившая большой след в истории Британии. Впоследствии она неоднократно посещала знаменитого дядю во Франции с официальными визитами.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем Елизавета II успела предупредить принца Гарри перед смертью.