«Видела насквозь»: что Елизавета II сказала о Меган Маркл перед смертью
Елизавета II грубо высказалась о Меган Маркл незадолго до своей смерти
Фото: www.globallookpress.com / Cbs
Британская королева была не очень довольна выбором внука — принца Гарри. Но почему?
Королева Великобритании Елизавета II умерла год назад. Но она не могла уйти из жизни спокойно. Незадолго до смерти ее стали терзать мысли по поводу раскола, который происходит в ее семье.
Инсайдер издания Spector рассказал, что приблизительно за месяц до кончины она впервые высказалась о жене принца Гарри. Во время ужина британская королева назвала Меган Маркл «злобной». Она считала, что знакомство ее внука с Маркл стало полной катастрофой для королевской семьи.
Источник отметил, что все, кому удалось услышать грубость от Елизаветы II, были шокированы. Ведь раньше королева никогда не позволяла себе такие изречения.
«Для королевы было нехарактерно использовать такое слово, как „зло“, чтобы описать Меган, но она видела ее насквозь. Поразительно было услышать это от самой всепрощающей женщины на земле», — заявил инсайдер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета II сказала перед смертью герцогине Йоркской.
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