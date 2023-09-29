И сразу скрылся: пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Саратовской области

Авария, как отмечается, произошла на мосту.

Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Саратовской области, в котором один человек погиб и четверо пострадали. Авария произошла на мосту.

Очевидцы рассказывают, что лихач задел попутную машину, отчего та оказалась на встречке. Она буквально наскочила на другой автомобиль и едва не рухнула с эстакады.

Люди оказались зажаты в салоне, их вытаскивали оттуда спасатели. Одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Позже стало известно, что она и еще трое пострадавших — работники местной газеты. Виновник аварии скрылся, но позже его задержали во дворе собственного дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и двое пострадали в страшной аварии в Мурманской области. На неосвещенном участке дороги произошло тройное ДТП.

Сначала легковушка врезалась в грузовик, водители вышли осмотреть повреждения, и в этот момент их протаранила еще одна машина. А спустя несколько минут мотоциклист, который не заметил препятствий на дороге, влетел в грузовик и загорелся.