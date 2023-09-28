Беременная женщина попала в жуткое ДТП с грузовиком под Мурманском

На неосвещенном участке дороги произошла тройная авария.

Один человек погиб и двое пострадали в страшной аварии в Мурманской области. На неосвещенном участке дороги произошло тройное ДТП.

Сначала легковушка врезалась в грузовик, водители вышли осмотреть повреждения, и в этот момент их протаранила еще одна машина. А спустя несколько минут мотоциклист, который не заметил препятствий на дороге, влетел в грузовик и загорелся.

Мотоциклист от полученных травм скончался по дороге в больницу. Сейчас врачи борются за жизни двоих пострадавших, среди которых оказалась беременная женщина.

Ранее 5-tv.ru писал, что на парковке торгового центра «Колумбус» в Москве сгорел дотла внедорожник Geely Tugella. Автомобиль китайского бренда воспламенился после внезапного взрыва в двигателе.

Авто было куплено всего два месяца назад. Его владелец теперь намерен добиваться компенсации от производителя.