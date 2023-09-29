Фрукты и овощи будут храниться неделями: ТОП-5 рабочих хитростей

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Алина Крылова
Алина Крылова 17 0

На что обращать внимание, чтобы усилия не пошли прахом?

Фрукты и овощи будут храниться неделями: ТОП-5 рабочих хитростей

Фото: www.globallookpress.com / Harald Tittel

Сезонные фрукты и овощи часто быстро приходят в негодность. Даже опытные дачники нередко вынуждены выбрасывать сгнившие яблоки или заплесневевшие огурцы из-за неправильных условий хранения.

Однако матерые садоводы знают несколько секретов, которые позволят «продлить жизнь» даже самых привередливым плодам. Забивать ими место в холодильнике больше не придется, достаточно лишь применять эти пять хитростей на практике.

Губка как спасение от плесени

Несколько сухих и чистых губок для мытья посуды положите в ящик с фруктами и оставьте на некоторое время, рекомендует портал Wday. Материал впитывает в себя лишнюю влагу, что позволяет избежать загнивания. В качестве альтернативы губкам можно использовать куски нового поролона.

Откажитесь от привычки мыть овощи и фрукты

Сразу после возвращения домой дачники спешат перемыть все фрукты и овощи, чтобы удобно расфасовать их в холодильнике. Именно эта ошибка нередко приводит к тому, что спустя несколько дней съедобные продукты превращаются в источник неприятного запаха.

Эксперты в области питания подчеркивают — если вы всерьез хотите продлить свежесть яблок и груш, от промывания лучше отказаться. Споласкивать плоды стоит лишь, если вы собираетесь употребить их в пищу.

Секрет кроется в том, что влага лишь усугубляет гниение. А вот зелень лучше очистить от грязи перед тем, как поместить ее в холод, но при этом не надо мыть ее под проточной водой.

Используйте действенный «бабушкин» метод

Помните, в детстве бабушки нередко прятали помидоры под кровать в больших коробках, а затем накрывали их газетой? Если раньше такая странная привычка вызывала только приступы смеха, то теперь ее впору взять на вооружение.

Секрет заключается в том, что спрятанные от попадания прямых солнечных лучей помидоры медленнее «дозревают». В совокупности с сухостью такая мера оказывает нужный эффект — помидоры действительно не портятся дольше.

Если времени на дополнительные ухищрения нет

Большинство овощей, таких как морковь, картофель, капуста, следует хранить в пластиковом пакете или контейнере в холодильнике без дополнительных нюансов. Единственным исключением могут стать грибы — они не любят влаги, появляющейся в пластике, поэтому альтернативным вариантом для них станет бумажная упаковка.

Как спасти зелень от желтизны

Самым уязвимым садовым продуктом, помимо овощей и фруктов, считается зелень. Уже спустя несколько часов после упаковки она начинает желтеть, теряя «товарный вид».

Чтобы «взбодрить» пучки зелени, можно приготовить раствор: на стакан холодной воды берут чайную ложка 6% уксуса. В подкисленную воду опускают зелень на 15 минут — после этого она вновь будет выглядеть как будто только что срезанной с грядки.

Ранее 5-tv.ru писал, как подготовить свою дачу к зимнему периоду.

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