Вот и осень на дворе: как подготовить свою дачу к зимнему периоду

Делимся советами для начинающих и опытных дачников.

Наступила осень, а значит пришла пора готовиться к закрытию дачного сезона. Чтобы сделать все правильно и не потерять за зиму любимые растения — читайте советы кандидата сельскохозяйственных наук Октябрины Ганичкиной.

У многих на участках есть парники и теплицы. Ими стоит заняться в первую очередь: обработать растения, выполоть и сжечь сорняки, обновить почву свежим грунтом. Потом следует заняться многолетними цветами (пионами, розами, астрами) и деревьями.

«После сбора последнего урожая все деревья — как плодовые, так и ягодные — обрабатывают от болезней и вредителей. Это нужно сделать обязательно, иначе их количество к следующему году увеличится. Стоит и подкормить деревья. В магазинах продают специальные удобрения для осенней подкормки», — рассказала эксперт сайту «360».

Овощные грядки нуждаются в перекопке и обработке фунгицидом. Новые саженцы желательно успеть посадить до 10 октября, на заранее подготовленную землю. После необходимо добавить удобрения и накрыть семена от холода.

«У некоторых еще растут помидоры и огурцы. Ботву от них нужно прятать в железные бочки, чтобы не образовались пожары, а потом постепенно сжигать. Так накапливается древесная зола, которая является хорошим удобрением для любых овощных пород» — посоветовала Октябрина.

Позаботиться стоит и об инвентаре. Инструменты лучше всего почистить и убрать в укромное место. Из бочек стоит слить воду, чтобы их не разорвало от холода, а сухую траву лучше аккуратно сжечь заранее, чтобы не создавать риск воспламенения в ваше отсутствие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно собирать яблоки и крыжовник на даче.