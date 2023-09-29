«Я уже привык»: Игорь Бриль оказался на волоске от смерти в карете скорой помощи

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 22 0

В Москве экстренно госпитализировали джазового пианиста Игоря Бриля

Фото, видео: Машков Юрий / ТАСС; www.globallookpress.com / Roman Denisov, Роман Денисов; 5-tv.ru

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Пианист сам вызвал себе скорую, однако первая помощь не помогла. Что с ним произошло?

Композитор и джазовый пианист Игорь Бриль оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артист сам вызвал себе скорую помощь, почувствовав недомогание. Первым признаком стало онемение конечностей, затем Бриль ощутил покалывание в кончиках пальцев.

Прибывшие медики оказали ему первую помощь, однако она не помогла, и тогда врачи решили госпитализировать Игоря Михайловича. В пути, по информации издания, у него чуть не остановилось сердце.

«В больнице специалисты провели ему электроимпульсную терапию и восстановили сердцебиение», — говорится в материале.

В беседе с 5-tv.ru Бриль сообщил, что уже находится дома. В больнице, по его словам, ему пришлось пробыть полтора дня под наблюдением врачей.

«Все нормально, просто купировали приступ. Я уже привык к этому», — признался артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорю Николаеву может понадобиться еще одна операция.

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