Кардиолог: Игорю Николаеву может понадобиться еще одна операция

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 45 0

Врач Серебрянский: Игорю Николаеву могут провести еще одну операцию на сердце

Кардиолог: Игорю Николаеву может понадобиться еще одна операция

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Пребывание певца в поликлинике продлили.

Певцу Игорю Николаеву продлили срок пребывания в медучреждении. Ему может понадобиться очередная операция на сердце. Такое предположение в интервью с NEWS.ru сделал кардиолог-терапевт, заслуженный врач России Юрий Серебрянский. Как сообщил медик, при первой операции хирурги могли поставить шунт лишь на часть сосудов, в то время как у певца могут быть проблемы с другими.

«Изначально врачи могли поставить шунт на те сосуды, которые были больше сужены, но затем, в ходе проверки, увидели, что не работают дополнительно и другие сосуды. То есть они не зашли до запредельного сужения, поэтому понадобилась наблюдение и, возможно, вторая операция», — заявил кардиолог.

Он добавил, что для оптимального лечения и реабилитации всегда нужно наблюдать за пациентом некоторое время. По словам профильного врача, такие операции нередко чреваты образованием тромбов, в этих случаях стараются не рисковать, это правильно.

Серебрянский также обратил внимание на лишний вес артиста. По его мнению, он мог затруднить работу сердца и сосудов, повлиять на динамику восстановления. По прогнозу врача, композитор довольно скоро сможет возобновить творчество, но отправляться в поездки и гастроли — нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Проскурякова впервые высказалась после госпитализации Николаева.

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Кардиолог: Игорю Николаеву может понадобиться еще одна операция

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