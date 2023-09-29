Певицу Шер обвинили в найме людей для похищения сына
Инцидент развернулся в гостиничном номере в Нью-Йорке в 2022 году.
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
В ходе расследования по делу о похищении сына певицы Шер — Элайджи Блю Оллмана — в ноябре 2022 года были обнародованы судебные документы бракоразводного процесса наследника звезды и его супруги Марианджелы Кинг. Об этом сообщает BBC News.
Материалы подтверждают, что Кинг находилась вместе с Оллманом в отеле в Нью-Йорке на протяжении 12 дней в попытке сохранить брак, это была некая терапия. Жена сына певицы завила, что в ночь на 30 ноября 2022 года неизвестные забрали ее супруга из гостиницы.
«В ночь годовщины нашей свадьбы четыре человека пришли в наш гостиничный номер и вывели мистера Оллмана из нашей комнаты», — говорится в заявлении.
По свидетельству Кинг, к похищению знаменитости якобы причастна Шер.
«Один из четырех мужчин, которые его забрали, сказал мне, что их наняла мать мистера Оллмана», — указывает в документе женщина.
В материалах по делу также отмечается, что сын Шер проходил лечение в медицинском учреждении с августа 2022 года, но супруга ничего не знала о его местонахождении, так как не могла связаться с ним.
«В настоящее время я не знаю о благополучии или местонахождении моего мужа», — заявила она с беспокойством еще в декабре.
Известно, что Оллман страдал от наркотической зависимости. Запрещенными препаратами, по его собственному признанию, он увлекся в 11 лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что Шер появилась на светском мероприятии с молодым бойфрендом.
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