Певицу Шер обвинили в найме людей для похищения сына

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 17 0

Инцидент развернулся в гостиничном номере в Нью-Йорке в 2022 году.

Певицу Шер обвинили в найме людей для похищения сына

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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В ходе расследования по делу о похищении сына певицы Шер — Элайджи Блю Оллмана — в ноябре 2022 года были обнародованы судебные документы бракоразводного процесса наследника звезды и его супруги Марианджелы Кинг. Об этом сообщает BBC News.

Материалы подтверждают, что Кинг находилась вместе с Оллманом в отеле в Нью-Йорке на протяжении 12 дней в попытке сохранить брак, это была некая терапия. Жена сына певицы завила, что в ночь на 30 ноября 2022 года неизвестные забрали ее супруга из гостиницы.

«В ночь годовщины нашей свадьбы четыре человека пришли в наш гостиничный номер и вывели мистера Оллмана из нашей комнаты», — говорится в заявлении.

По свидетельству Кинг, к похищению знаменитости якобы причастна Шер.

«Один из четырех мужчин, которые его забрали, сказал мне, что их наняла мать мистера Оллмана», — указывает в документе женщина.

В материалах по делу также отмечается, что сын Шер проходил лечение в медицинском учреждении с августа 2022 года, но супруга ничего не знала о его местонахождении, так как не могла связаться с ним.

«В настоящее время я не знаю о благополучии или местонахождении моего мужа», — заявила она с беспокойством еще в декабре.

Известно, что Оллман страдал от наркотической зависимости. Запрещенными препаратами, по его собственному признанию, он увлекся в 11 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шер появилась на светском мероприятии с молодым бойфрендом.

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