Певица Шер появилась на светском мероприятии с молодым бойфрендом

Певица Шерилин Саркисян, более известная как Шер, появилась на светском мероприятии с молодым бойфрендом Александром Эдвардсом, сообщило издание Justjared. Пара была вместе в Лос-Анджелесе на Versace Fashion Show. Пресса сразу же обратила внимание на ее внешний вид — певица выглядела на несколько десятков моложе своих лет. По мнению журналистов, всему виной могло стать желание не отставать от спутника, поскольку разница в возрасте между влюбленными довольна большая. Шер 76 лет, а Александру 37.

Так, певица нарядилась в расшитую стразами куртку, легинсы и сапоги с массивной платформой. Вместе с тем ее руку украшало кольцо, которое ранее вызвало слухи об их помолвке.

Несколькими днями ранее Эдвардс признался в одном из интервью, что они представили друг друга своим детям от прошлых партнеров. Александр заметил, что нашел с детьми Шер взаимопонимание и общий язык.

Ранее 5-tv.ru писал, кто из звезд скрывает личную жизнь.