Украинцам разрешили въезжать в Россию без виз

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 19 0

Соответствующий указ подписал российский лидер.

Украинцам разрешили въезжать в Россию без виз

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg

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Граждане Украины могут приезжать в Россию без виз, а только по внутренним паспортам. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Россия предложила ряду стран Ближнего Востока отменить визовый режим

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прямой рейс из России на китайский остров Хайнань могут запустить уже до конца года.

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