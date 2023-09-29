Украинцам разрешили въезжать в Россию без виз

Граждане Украины могут приезжать в Россию без виз, а только по внутренним паспортам. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Россия предложила ряду стран Ближнего Востока отменить визовый режим

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прямой рейс из России на китайский остров Хайнань могут запустить уже до конца года.