Украинцам разрешили въезжать в Россию без виз
| Общество Срочная новость 19 0
Соответствующий указ подписал российский лидер.
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg
Граждане Украины могут приезжать в Россию без виз, а только по внутренним паспортам. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Россия предложила ряду стран Ближнего Востока отменить визовый режим
Ранее 5-tv.ru сообщал, что прямой рейс из России на китайский остров Хайнань могут запустить уже до конца года.
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