Россиянам скоро напрямую станет доступно еще одно пляжное направление

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 225 0

Рейс из Москвы на Хайнань могут запустить до конца года

Россиянам скоро напрямую станет доступно еще одно пляжное направление

Фото: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski

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Уже до конца года появится возможность отдохнуть на экзотическом острове.

Прямой рейс из России на китайский остров Хайнань могут запустить уже до конца года. Об этом сообщил глава управления по туризму города Санья Альберт Ип.

На острове ждут российских туристов, известно, что в Санье уже заработал терминал аэропорта.

«Россия — ключевой рынок. С 1 июля заработал терминал аэропорта Саньи. Надеемся, что в этом году получится открыть прямой рейс в Россию, планируем, что это может произойти в конце года», — приводит слова Альберта Ипа РИА Новости.

Он уточнил, что перевозками могут заняться как российские авиакомпании, так и китайские. Но точного решения пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России активно развивается тема перехода на безвизовый режим со странами Ближнего Востока и Восточной Азии.

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