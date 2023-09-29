Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч человек

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 32 0

Мероприятия начнутся уже 1 октября.

Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч человек

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в России, который начнется 1 октября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу», — говорится в указе.

Согласно документу, власти планируют призвать в ряды 130 тысяч молодых людей.

О начале осеннего призыва в России прежде сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он заверил — призванных на службу парней отправлять на украинские территории не будут.

Осенний призыв в армию: что нового и когда начнется

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым социальные гарантии для участников СВО.

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