Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым социальные гарантии для участников СВО
Наши бойцы должны получать все положенные выплаты.
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС
Полное материальное обеспечение и все положенные выплаты должны быть как у добровольцев, так и у кадровых военнослужащих Минобороны. Это еще раз подчеркнул президент на встрече с заместителем Минобороны Юнус-Беком Евкуровым, а также Андреем Трошевым.
Ему ранее поручили заняться формированием добровольческих подразделений для выполнения различных боевых задач.
«Вы поддерживаете отношения со своими боевыми товарищами, с которыми вы воевали вместе, и сейчас еще продолжаете выполнять эти боевые задачи. <…> У нас создан фонд „Защитники Отечества“, и я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», — сказал Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru писал, что боеприпасов и вооружения нашей армии в зоне спецоперации хватит. В этом заверили главу Минобороны Сергея Шойгу в Подмосковье на заводе по производству высокоточных ракет.
- 29 сент
- Достойная награда: российским бойцам вручили сертификаты за уничтожение Leopard
- 29 сент
- Родственникам погибших в СВО бойцов выдадут удостоверения о праве на льготы
- 29 сент
- Артиллерия добровольческого корпуса РФ отбивает атаку ВСУ на артемовском направлении
- 29 сент
- Минобороны РФ сообщило о девяти групповых ударах по складам боеприпасов ВСУ
- 29 сент
- «Героизм в прямом смысле слова»: Путин о бое в районе Урожайного
- 29 сент
- «Жаль народ»: Украине предрекли конец после встречи Столтенберга и Зеленского
- 29 сент
- Не доверили даже симулятор: обучение украинцев пилотированию F-16 превратилось в фарс
- 29 сент
- Засекли с воздуха: армия России нанесла двойной удар по боевикам ВСУ под Артемовском
- 29 сент
- «Нет возможности»: Маск прокомментировал попытки украинцев сбежать из страны
- 29 сент
- Удар за ударом: как работают российские танкисты в зоне спецоперации
Читайте также
60%
0.50 102.10
0.12
Нашли ошибку?