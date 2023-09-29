Спустя 27 лет: в Лас-Вегасе задержали предполагаемого убийцу рэпера Тупака Шакура

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 7 0

В Лас-Вегасе задержали предполагаемого убийцу рэпера Тупака Шакура

Спустя 27 лет: в Лас-Вегасе задержали предполагаемого убийцу рэпера Тупака Шакура

Фото: www.globallookpress.com / Fox Searchlight Pictures

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Преступника не могли найти с 1996 года.

В Лас-Вегасе задержали подозреваемого в убийстве американского рэпера Тупака Шакура, сообщает Associated Press. Икону хип-хопа застрелили в 1996 году, а убийца музыканта так и не был найден. Новый арест стал долгожданным прорывом в деле 27-летней давности.

Рано утром в пятницу по подозрению в убийстве был взят под стражу Дуэйн «Кефф Д» Дэвис. 17 июля полиция совершила обыск в доме его жены в Хендерсоне. В документах говорится, что правоохранительные органы искали предметы, «касающиеся убийства Тупака Шакура». Полиция сообщила, что забрала несколько компьютеров, мобильный телефон и жесткий диск, журнал Vibe, в котором фигурировал Шакур, несколько пуль 40-го калибра.

Напомним, что Тупак Шакур был одним из наиболее влиятельных хип-хоп исполнителей в истории. Он был застрелен в собственной машине, в результате разборки афроамериканских банд. В убийстве музыканта подозревали его бывшего друга и коллегу рэпера Ноториуса Бига, который был убит шестью месяцами позже.

Сам Дэвис признавался, что находился в автомобиле, из которого велась стрельба по музыканту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что детективы приблизились к раскрытию личности убийцы «Зодиака».

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