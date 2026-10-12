Витамин D осенью: кому нужны добавки и как их правильно принимать

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Сокращение светового дня снижает естественную выработку витамина, однако это не повод самостоятельно переходить на высокие дозировки.

Как правильно принимать витамин D осенью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Осенью потребность в витамине D может вырасти, но дозировку должен подбирать вра

Осенью организм получает меньше ультрафиолетовых лучей, необходимых для естественного образования витамина D. Однако это не повод самостоятельно переходить на повышенные дозировки препарата. Об этом Газета.ру рассказала врач-терапевт Яна Никифорова.

По словам специалиста, осенью световой день становится короче, солнце опускается ниже над горизонтом, а большую часть тела закрывает одежда. Особенно заметно естественная выработка витамина D сокращается в северных регионах.

Получить вещество можно и с пищей. Оно содержится в жирной рыбе, яичном желтке, печени трески и некоторых обогащенных продуктах. При этом потребность в дополнительном приеме зависит от возраста, рациона, места проживания, образа жизни и состояния здоровья.

Никифорова подчеркнула, что профилактическая и лечебная дозировки отличаются. Повышенные дозы используют при подтвержденном дефиците или определенных заболеваниях, а схему приема в таких случаях должен подбирать врач.

Терапевт также рекомендовала принимать витамин D во время еды, содержащей небольшое количество жиров. Это может быть рыба, яйца, кисломолочные продукты, орехи или блюдо с растительным маслом. При этом строгой привязки к утреннему или вечернему времени нет — важнее соблюдать регулярность и рекомендованную дозировку.

Самостоятельно добавлять к витамину D кальций, магний или К2 большинству здоровых людей также не требуется. Такие комбинации используют при наличии определенных показаний.

Усталость, сонливость и ухудшение настроения сами по себе не свидетельствуют о дефиците витамина D, поскольку могут возникать при разных состояниях.

При этом чрезмерное употребление препарата способно привести к повышению уровня кальция в крови, тошноте, слабости, нарушениям сердечного ритма и проблемам с почками. Поэтому прием высоких доз «для иммунитета» без назначения врача может быть опасен.

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