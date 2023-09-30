Не пропускайте эти места: почему важно мыть за ушами и между пальцами ног

Пренебрежение мытьем за ушами и между пальцами ног чревато кожными заболеваниями
Фото: www.globallookpress.com / Christian Vorhofer
Участки кожи именно этих зон отличаются повышенной сальностью.
Ученые из США доказали, что житейская мудрость о мытье за ушами и между пальцами ног имеет научное объяснение. Исследователи детально изучили микробиом кожи человека и опубликовали результаты в журнале Frontiers in Microbiology.
К своему эксперименту ученые из университета Джорджа Вашингтона привлекли студентов — всего 129. Их проинструктировали, как правильно брать мазки за ушами, между пальцами ног, и в пупке. Отмечается, что именно эти участки кожи отличаются повышенной сальностью.
После этого студенты извлекли и секвенировали ДНК из образцов кожи для изучения микробов и бактерий. В результате выяснилось, что патогенность скапливаемых в этих местах микроорганизмов небезопасна для здоровья.
Если пренебрегать мытьем между пальцами ног и за ушами, то начинает преобладать неблагоприятная микрофлора, что может нарушить здоровый баланс кожи.
А распространение вредных бактерий может привести к кожным заболеваниям. Например, акне и экземе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какая поза говорит о наличии опасного заболевания.
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