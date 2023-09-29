Какая поза говорит о наличии опасного заболевания — мнение врача

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 12 0

Ведущая Малышева: поза эмбриона свидетельствует о наличии острого панкреатита

Какая поза говорит о наличии опасного заболевания — мнение врача

Фото: www.globallookpress.com / kati

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Для недуга характерна сильная опоясывающая боль.

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий врач-офтальмолог Михаил Коновалов назвали позу, которая свидетельствует о наличии опасного недуга у пациента. О болезни и ее симптомах они рассказали в эфире одного из федеральных телеканалов.

Оказалось, что для так называемой опоясывающей боли свойственна поза эмбриона. Симптом возникает из-за развития острого панкреатита.

Это происходит, когда в желудок попадает специальный пищеварительный фермент, способный растворить локализованные рядом ткани, сосуды и поджелудочную железу. Коновалов объяснил, что поза эмбриона помогает облегчить боль.

«По этой позе ставится диагноз „острый панкреатит“. Скорую помощь нужно вызывать сразу, в больницу лететь сломя голову», — предостерегла зрителей Малышева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, при каком смертельно опасном заболевании болит живот.

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