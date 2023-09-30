На Украине сообщили о взрывах в Винницкой области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 17 0

В ряде регионов страны звучит воздушная тревога.

На Украине сообщили о взрывах в Винницкой области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Взрывы раздались в Винницкой области Украины, сообщает телеканал страны ТСН.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины по состоянию на 01:37, воздушная тревога звучит в Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Кировоградской и Черкасской областях.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны РФ сообщило о девяти групповых ударах по складам боеприпасов ВСУ.

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