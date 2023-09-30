«Ну немодно это, совсем»: Бородина нарвалась на «комплименты» из-за чулок

Звезда показала уникальный стиль, но его почему-то вообще не оценили.

В личном блоге ведущей Ксении Бородиной появилось фото, на котором теледива предстала в черном кружевном платье. Подписчики оценили красоту образа, но, обратив внимание на обувь ведущей, разразились критическими комментариями.

Какой элемент в, казалось бы, органичном луке Бородиной мог вызвать отрицательный ажиотаж?

Ведущая надела на мероприятие красные открытые босоножки. Красный цвет отлично сочетается с черным платьем, однако пользователи сети многовенно переключились на чулки смелой Ксении. Затем последовали комментарии об их несочетаемости с модной обувью.

«Это та, которая говорит, что колготки — под закрытую обувь»;

«Я, конечно, ничего против не имею, но колготки на босоножки, — ну немодно это, совсем. Вот я ни у кого из стильных звезд такого не видела. А у вас постоянно, Ксения», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бородина не побоялась показать себя настоящую.