«Нелегко после развода»: Спирс показала фото поцелуя с лучшим другом

Несмотря на тяжелое состояние после развода, Бритни все же находит в себе силы не расклеиться совсем.

Бритни Спирс опубликовала в сети фото поцелуя со своим лучшим другом. В личном блоге певица призналась, что на самом деле ей нелегко после развода с бывшим мужем Сэмом Асгари, но при этом она рада быть здесь и сейчас «в лучшем месте с лучшими людьми».

«Я люблю своего лучшего друга», — подписала пост Бритни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бритни Спирс показала откровенное видео. Видео Бритни Спирс становятся все безрассуднее. Сначала танцы с ножами, а теперь откровенные селфи из ванной. Звезда призналась, что обнажена на них полностью.

Несмотря на то, что последние видео были с кухонной утварью, на них поп-звезда была хотя бы в купальнике. Тогда 41-летняя Спирс предстала в белых плавках и пышном красном топе, прикрывающем только грудь. Но сейчас она решила избавиться и от этого. К слову, неадекватное поведение певицы беспокоит уже не только поклонников, но и правоохранительные органы.