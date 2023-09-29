Сначала в купальнике, теперь просто голая: Бритни Спирс показала откровенное видео

Неужели певице требуется экстренная госпитализация в психбольницу?

Видео Бритни Спирс становятся все безрассуднее. Сначала танцы с ножами, а теперь откровенные селфи из ванной.

Звезда проинформировала, что обнажена на них полностью. Несмотря на то, что последние видео были с кухонной утварью, на них поп-звезда была хотя бы в купальнике.

Тогда 41-летняя Спирс предстала в белых плавках и пышном красном топе, прикрывающем только грудь. Но сейчас она решила избавиться и от этого.

К слову, неадекватное поведение певицы беспокоит уже не только поклонников, но и правоохранительные органы. На днях к звезде пришли полицейские, которые решили убедиться после танцев с ножами, что с ней все хорошо.

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По версии самой артистки, холодное оружие было ненастоящим. Однако многие пользователи сети заметили раны на ногах блондинки и посчитали, что она их обманула.

Исполнительнице уже запретили общаться с журналистами. Команда певицы пришла к выводу, что она пока не готова корректно излагать свои мысли, в том числе во время интервью. Что же будет дальше — пока что неизвестно, но обстановка накаляется все больше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бритни Спирс устроила «горячий» танец с ножами.

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