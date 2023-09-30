Скончался актер из «Республики ШКИД» Александр Липов

Ушел из жизни советский и российский актер Александр Липов, сообщили в пресс-службе орловского театра «Русский стиль» им. М. М. Бахтина. Причина смерти артиста не называется.

Александр Александрович родился 8 февраля 1941 года в Орле. Учился на физико-математическом факультете Орловского государственного педагогического института, но после второго курса ушел и через год поступил во ВГИК. После его окончания проработал 35 лет на киностудии «Ленфильм», служил в театре «Русский стиль».

Ко всему прочему, он являлся почетным членом Союза кинематографистов России.

Самые известные творческие проекты актера — это роли в фильмах «Живет такой парень», «Республика ШКИД», «Боба и слон», «Уходя — уходи», «Макар-следопыт» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как живет Александра Пахмутова после смерти Николая Добронравова.