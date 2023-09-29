«Это меня повергло»: как живет Александра Пахмутова после смерти Николая Добронравова
Лещенко: Пахмутова после смерти Добронравова стойко держится
Фото, видео: www.globallookpress.com /Anatoly Lomohov,Photoagency Interpress; 5-tv.ru
Поэт-песенник ушел из жизни 16 сентября в возрасте 94 лет.
Композитор и пианистка Александра Пахмутова, недавно похоронившая супруга — легендарного поэта-песенника и актера Николая Добронравова, несмотря на трагедию старается держаться. Об этом 5-tv.ru рассказал народный артист РСФСР Лев Лещенко.
По мнению певца, знаменитость держит себя в руках и даже находит силы благодарить окружающих за их участливость.
«На следующий день мы с ней связались, она была в приличном настроении. И даже удивительно, что она поблагодарила за то, что пришли, спели, что-то сказали. Знаете, это меня повергло вообще в какое-то эмоциональное состояние, потому что человек при такой трагедии, она еще смогла собраться и поблагодарить людей. Редчайший дар человека», — считает исполнитель.
Лещенко отметил, что Пахмутова — удивительная и даже уникальная личность. Артист считает, что сейчас ее необходимо поддерживать и показать, что она не осталась одна.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пахмутова хочет быть похоронена рядом с Добронравовым.
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