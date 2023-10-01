Суд заключил под стражу мэра Печоры Валерия Серова

Мэр Печоры Валерий Серов, подозреваемый в совершении коррупционного преступления, был заключен под стражу. Об этом сообщает Сыктывкарский городской суд Республики Коми в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте.

Уточняется, что суд принял решение арестовать фигуранта сроком на два месяца. Под стражей он будет находиться до 28 ноября текущего года.

Серов подозревается в совершении преступления, наказание за которое предусматривает статья о получении взятки в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, глава муниципального района Печора мог получить взятку размером четыре миллиона рублей от бизнесмена. Предположительно, за «вознаграждение» Серов предоставлял ему возможность выполнять работы по муниципальным контрактам, в частности ремонт и устройство общественных объектов.

Примечательно, что Валерий Серов пытался скрыться от следствия под предлогом, что ему необходимо поехать в зону СВО для отработки стратегических задач.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о задержании мэра Печоры Валерия Серова.