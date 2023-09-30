В Коми заявили о задержании главы Печоры Валерия Серова

В Коми главу Печоры Валерия Серова задержали по подозрению в экономическом преступлении. Чиновника подозревают в совершении сразу нескольких преступлений.

По информации местного информагентства «КомиИнформ», 1 октября мэр Печоры должен был отправиться в зону СВО для отработки стратегических задач. Однако за сутки до отъезда чиновника задержали в собственной квартире: в жилое помещение силовики прорвались в компании с ОМОНом, добавляет Mash.

Пока неясно, что именно вменяют Серову — «Превышение должностных полномочий» или «Взятку». Если вина чиновника будет доказана, ему будет грозить тюрьма. В Следственном комитете по региону информацию пока не прокомментировали. По предварительным данным, меру пресечения чиновнику изберут в Сыктывкаре.

Ранее Валерий Серов уже успел отметиться в неприятном инциденте с участием журналистов. На вопросы о прорыве труб зимой на одной из центральных улиц города мэр Печоры набросился на корреспондента «Известий» Ивана Литомина с бранью. Журналиста Серов назвал «невоспитанным идиотом», а позже поспешил ретироваться.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Краснодарском крае задержали начальника местного МВД.