Круче предыдущих: находящийся на грани развода Гуф подогрел слухи о новом романе

Что известно о девушке, которая, как и первая супруга Алексея Долматова, работает в сфере услуг?

В конце сентября вторая супруга рэпера Гуфа, блогер Юлия Долматова, официально подтвердила свои намерения развестись с мужем. Попытки урегулировать конфликт мирно эффекта не возымели: брюнетка наотрез отказалась мириться с отцом общего ребенка. Более того, Долматова намерена отсудить у Гуфа алименты на воспитание малыша.

Отчаявшись прийти к согласию с Юлией, музыкант решил найти утешение в компании предполагаемой избранницы. Как и в первом браке, Долматов обратил внимание на мастера по маникюру. В соцсетях рэпера появились забавные видеоролики, на которых Гуф картинно гримасничает и шутит рядом с некой Татьяной.

В Сети выяснили, что последние несколько лет колоритная брюнетка работает мастером маникюра (в свое время первая жена Гуфа, Айза также начинала карьеру в этой сфере). Попутно девушка зарабатывает, снимая забавные вайны в формате «мастер-клиент». Знакомство, судя по всему, произошло на почве сотрудничества.

Поклонники Гуфа выбор потенциальной второй половинки оценили. Фолловеры сошлись во мнении, что девушка внешне напоминает обеих жен Долматова.

«Как раз его типаж внешности», «Они так смотрятся!», «Красотка! Круче предыдущих», «Очень красивая», «Айза кусает локти в уголочке», — пишут они.

Ранее 5-tv.ru писал, что Айза вышла на новый уровень отношений с рэпером Гуфом.

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