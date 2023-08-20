«Поздравьте меня»: Айза Анохина вышла на новый этап отношений с Гуфом

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Алексей Панков
Алексей Панков 55 0

Блогерша Айза сообщила, что прошла сепарацию от экс-супруга Гуфа

«Поздравьте меня»: Айза Анохина вышла на новый этап отношений с Гуфом

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Бороться с проблемами в личной жизни знаменитости помогает личный психотерапевт.

Айза Анохина рассказала о новом этапе в личной жизни. Звезда призналась, что победила зависимость от рэпера Гуфа. Теперь она намерена «сепарироваться» от второго супруга Дмитрия Анохина.

Звезда добавила, что выстраивать границы со вторым экс-супругом после расставания было крайне болезненно. Она также сообщила поклонникам, что оказалась в не самой приятной жизненной ситуации. Однако бороться с ментальными проблемами ей помогает психотерапевт.

«Вот думаю, как это, когда в жизни появляется мужчина, и помимо того, что ему нужно смириться с чужими детьми, так еще и с мужьями. Короче, я в огне! И мне сильно больно!», — отметила звезда.

Анохина подчеркнула, что в ее жизни появился новый мужчина. По ее словам, он иностранец, который не знает русского языка.

Снова вместе? Айза и Гуф улетели на отдых, спровоцировав ревность жены рэпера

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гуф наладил отношения с сыном Айзы от второго брака. По словам знаменитости, рэпер редко подпускает к себе новых людей.

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