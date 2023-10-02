Российский посол вызван в МИД Словакии из-за слов Нарышкина про выборы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 156 0

Посольство РФ обвинения в свой адрес назвало «надуманными».

Российский посол вызван в МИД Словакии из-за слов Нарышкина про выборы

Фото: slovakia.mid.ru Посольство РФ в Словакии

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Посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков был вызван в здание МИД Словакии на фоне слов главы СВР РФ Сергея Нарышкина. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства республики.

В министерстве пояснили, что Нарышкин во время предвыборного моратория накануне выборов в парламент Словакии сделал публикацию, которую сторона назвала ложной. В МИД считают, что директор российской разведки ставит под сомнение честность голосования в стране.

«Дипломатическое ведомство решительно протестует против ложного заявления российской разведки», — указано в материале.

Ведомство считает действия российской стороны вмешательством в свои выборы. МИД республики призвал Москву остановить свою «дезинформационную деятельность» и предостерег о ее негативном влиянии на двусторонние отношении.

В МИД РФ вызов посла в диппредставительство Словакии подтвердили, пишет агентство ТАСС.

Российское посольство в Братиславе, в свою очередь, ответило на обвинения Словакии. Дипмиссия отрицает утверждения о «вмешательстве» в выборы и называет их «надуманными».

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад резко отреагировал на результаты выборов в Словакии, где на парламентских выборах победу одержала пророссийская партия.

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