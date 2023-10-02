Словацкий поворот: Запад резко отреагировал на результаты выборов

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На Западе назвали пророссийскими итоги выборов в Словакии

Фото, видео: Reuters / RADOVAN STOKLASA; 5-tv.ru

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Экс-премьер страны Роберт Фицо возвращается во власть в четвертый раз и уже заявил о резкой критике накачивания Киева оружием.

Парламентские выборы в Словакии выиграли пророссийские силы. Такова реакция Запада на победу экс-премьера Роберта Фицо, который вновь возглавит коалиционное правительство.

Правда, сделать это будет нелегко, говорят политологи. Второе место заняли либералы, которые не пойдут на диалог с победившей партией «Направление — социальная демократия». Поэтому Фицо предстоит искать возможных союзников и не позволить либералам перетянуть их на свою сторону.

Одним из первых заявлений политика, который возвращается во власть в четвертый раз, стала резкая критика в адрес еврочиновников, которые накачивают Киев оружием. По словам Роберта Фицо, он не позволит отправить на Украину — «ни одного патрона».

А вот реакция России: сенатор Алексей Пушков назвал победу оппозиции в Словакии «тревожным сигналом для всех антироссийских сил в Европе».

Роберт Фицо возвращается во власть вопреки стараниям Вашингтона и Брюсселя. Вместе с Венгрией Словакия может составить оппозицию Еврокомиссии и в вопросе поддержки Украины, и в стратегии принятия новых пакетов антироссийских санкций.

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