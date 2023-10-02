Украина получила «удар в спину» от западных «друзей»

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

CNN: Украина получила ряд мощных ударов от стран Запада

Украина получила «удар в спину» от западных «друзей»

Фото: Reuters / CARLOS OSORIO

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Киевский режим все больше начинает зависеть от политики других стран.

На администрацию президента Украины Владимира Зеленского обрушилась целая серия болезненных ударов со стороны западных партнеров, пишет журналист CNN Стивен Коллинсон.

Читайте также

Нет повести печальнее на свете: Зеленский ожидает удара в спину от Байдена

Автор статьи последовательно напомнил о последних мировых событиях.

В конгрессе США республиканцы добились сокращения финансовой помощи Киеву: теперь законопроект о госрасходах не включает передачу Украине шести миллиардов долларов. Дальнейшая же помощь может быть предоставлена Незалежной только «в экстренных случаях».

Еще один удар — приход к власти в парламенте Словакии партии Роберта Фицо, который пообещал, что поставки оружия ВСУ будут прекращены. Упомянул журналист и разладе Украины с Польшей. Варшава даже официально предупредила: поставки оружия через территорию страны могут быть прекращены.

«Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к ее размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей — одним из первых и самых верных союзников Киева», — заметил публицист.

Каждое из этих событий серьезно влияет на ситуацию на Украине, увеличивая риски и угрозы для Киева. Военная и финансовая помощь для нее все больше начинают зависеть от избирательных кампаний в западных государствах, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленского предупредили о страшном сценарии окончания конфликта с Россией.

Тема:
Спецоперация
2 окт
Российские бойцы уничтожили бронетранспортер «Страйкер» ВСУ дроном «Ланцет»
2 окт
«Своих они не жалеют»: военнослужащий ВС РФ вытащил на себе раненного украинца
2 окт
Бойцы бригады «Волки» отразили атаку ВСУ под Клещеевкой: как это было
2 окт
Нет повести печальнее на свете: Зеленский ожидает удара в спину от Байдена
2 окт
Боррель: ЕС до конца 2023 года может согласовать выделение Киеву €5 млрд
2 окт
«Заставить принять»: в США огласили неожиданное решение про Украину и НАТО
2 окт
В Днепропетровской области ликвидированы авиационные средства поражения ВСУ
2 окт
Пушилин заявил, что ВСУ могут начать новое наступление в октябре
2 окт
Лучше аналогов: российский бронежилет «Оберег» выдержал пулю, на которую не рассчитан
2 окт
«Их выдает тепло тел»: спайперы ВСУ не могут спрятаться от российских дронов
+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
98.48
1.07 103.87
0.71
Капризы Венеры и магия Черной Луны: 4 знака зодиака ждет финансовый успех...

Последние новости

0:50
Дипломаты прилетели: зачем представители Евросоюза собрались в Киеве
0:37
Британские заключенные могут оказаться на свободе из-за переполненности тюрем
0:25
Что вы не знали об уходе за жирной кожей: полезные советы дерматолога
0:12
«Я нервничала, очень сильно»: Бузова рассказала о первом опыте эротических съемок
23:55
Ваш мозг вас обманывает: что такое эффект Манделы и чем он опасен
23:33
Украина получила «удар в спину» от западных «друзей»

Сейчас читают

В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву
От отношений до миграции: Бузова откровенно рассказала про свою жизнь и планы
Что случилось с 82-летней бабушкой из "Елок" Галиной Стахановой
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России