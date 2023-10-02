Украина получила «удар в спину» от западных «друзей»

CNN: Украина получила ряд мощных ударов от стран Запада
Фото: Reuters / CARLOS OSORIO
Киевский режим все больше начинает зависеть от политики других стран.
На администрацию президента Украины Владимира Зеленского обрушилась целая серия болезненных ударов со стороны западных партнеров, пишет журналист CNN Стивен Коллинсон.
Автор статьи последовательно напомнил о последних мировых событиях.
В конгрессе США республиканцы добились сокращения финансовой помощи Киеву: теперь законопроект о госрасходах не включает передачу Украине шести миллиардов долларов. Дальнейшая же помощь может быть предоставлена Незалежной только «в экстренных случаях».
Еще один удар — приход к власти в парламенте Словакии партии Роберта Фицо, который пообещал, что поставки оружия ВСУ будут прекращены. Упомянул журналист и разладе Украины с Польшей. Варшава даже официально предупредила: поставки оружия через территорию страны могут быть прекращены.
«Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к ее размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей — одним из первых и самых верных союзников Киева», — заметил публицист.
Каждое из этих событий серьезно влияет на ситуацию на Украине, увеличивая риски и угрозы для Киева. Военная и финансовая помощь для нее все больше начинают зависеть от избирательных кампаний в западных государствах, заключил эксперт.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленского предупредили о страшном сценарии окончания конфликта с Россией.
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