«На две части»: Зеленского предупредили о страшном сценарии окончания конфликта

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

País: Зеленский боится раскола Украины на две части

«На две части»: Зеленского предупредили о страшном сценарии окончания конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

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Тема:
Спецоперация

Предположения уже высказывали политики и аналитики.

Киевский режим опасается самого страшного сценария окончания конфликта, при котором Украине разделится по сценарию Корейского полуострова. Об этом пишет обозреватель País Кристиан Сэгура.

Журналист напомнил, что такие предположения уже высказывали политики и аналитики. Но только в текущем году такой сценарий обрел точные очертания, отметил Сэгура.

«В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части», — заявил обозреватель.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы российской армии штурмом взяли вражеские позиции на южнодонецком направлении.

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