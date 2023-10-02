Нет повести печальнее на свете: Зеленский ожидает удара в спину от Байдена

Помощь Запада увядает на глазах. Неужели США решили бросить Украину?

Украинский лидер Владимир Зеленский начал замечать предпосылки того, что его американский коллега Джо Байден вскоре бросит Киев на произвол. Помощь западных союзников уже начинает потихоньку иссякать, обращают внимание авторы Bloomberg.

Журналистка Флавия Краузе-Джексон в статье для издания пишет, что пустые слова Вашингтона уже не утешают Зеленского. Они, скорее, стали сигналом российской стороне о том, что Штаты намерены отказаться от помощи киевскому режиму.

«Вашингтон намерен „бросить Киев под поезд“, поскольку из законопроекта о государственных расходах исключили пункт о финансировании Украины», — указано в материале.

Флавия отмечает, что положение не вошло в законопроект в целях предотвращения остановки работы правительства США. По ее словам, администрация Байдена ожидала, что в конгрессе могут начаться сопротивления из-за выделения новых средств Киеву. Она отмечает, что настроения в Штатах меняются в преддверии президентских выборов 2024 года, и это естественно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США огласили неожиданное решение про Украину и НАТО.