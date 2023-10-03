Под угрозой выдворения: Индия потребовала у Канады отозвать 40 дипломатов

Тех представителей дипмиссии, которые останутся после запрета, угрожают лишить документов.

Дипмиссия Индии выставила Канаде ультиматум. Представители страны потребовали отозвать около 40 канадских дипломатов в ближайшие дни. Мера стала ответной после того, как властей Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара. В июне неизвестные застрелили его на парковке храма.

Как сообщает британская газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, взбешенные обвинениями в причастности к шпионскому скандалу индийцы предприняли ответный шаг и потребовали скорой высылки сотрудников МИД. В случае, если Канада не прислушается к требованиям, оставшихся дипломатов лишат необходимых документов, разрешающих их деятельность на территории государства.

«Нью-Дели заявил Оттаве, что она должна вернуть на родину около 40 дипломатов к 10 октября», — говорится в сообщении газеты.

На этот момент в Индии работают 62 канадских дипломата, Нью-Дели добивается отзыва 41 из них. Канада на выдвинутые требования пока не ответила.

Ранее 5-tv.ru писал, что Индия обзавелась экономическим коридором с Европой.