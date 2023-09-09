США объявили о создании экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 15 0

Американский президент Джо Байден торжественно сообщил о подписании исторического соглашения по итогам первого дня саммита G20 в Нью-Дели.

США объявили о создании экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Американский президент Джо Байден объявил о завершении работы над новым экономическим коридором Индия — Ближний Восток — Европа. В этом проекте сотрудничают США, Евросоюз, ОАЭ, Иордания, Индия, Саудовская Аравия и Израиль. Соответствующее сообщение появилось на сайте Белого дома по итогам первого дня саммита G20 в Нью-Дели.

«Сегодня я с гордостью объявляю, что мы завершили подписание исторического соглашения о новом экономическом коридоре Индия — Ближний Восток — Европа… Мир стоит на переломном этапе истории. Момент, когда решения, которые мы принимаем сегодня, повлияют на ход нашего будущего — нашего будущего — всего нашего будущего на десятилетия вперед», — приведены цитаты Байдена в публикации.

Как отметил глава Соединенных Штатов, в рамках экономического коридора планируется инвестирование в строительство железной дороги, которая соединит западный порт в Анголе с Демократической Республикой Конго и Замбией, и протянется до Индийского океана. Он отметил, что благодаря этому появятся новые рабочие места, выйдет на новый уровень торговля и продовольственная безопасность во многих государствах.

Финальная декларация была согласована в Нью-Дели 9 сентября. Основным препятствием, вызывающим разногласия между странами-участницами проекта стал украинский конфликт. Представители группы не хотели быть вовлеченными в противостояние, поэтому, в том числе, на саммит Большой двадцатки не пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

По итогам переговоров, сообщал ранее 5-tv.ru, Киев раскритиковал документ, так как он не содержал антироссийских формулировок.

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