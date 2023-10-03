«Появятся вопросы»: в Кремле прокомментировали ратификацию Римского статута МУС

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Евгения Романова
Евгения Романова 67 0

Песков назвал присоединение Армении к Римскому статуту некорректным решением

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба парламента Армении; 5-tv.ru

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Российская сторона уже отмечала, что данный шаг только негативно скажется на отношениях двух стран.

Армения является дружественным государством и партнером России, но решение Еревана присоединиться к Римскому статуту МУС является некорректным. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда является корректным. По-прежнему считаем, что это — некорректное решение», — сказал он.

Хотя Россию и Армению многое объединяет, продолжил Песков, сейчас у Москвы имеется много вопросов к Еревану. В будущем состоится серьезный разговор по поводу решения армянской стороны. Кроме того, в Кремле подчеркнули: МУС — структура, которая приняла незаконное и ничтожное решение по президенту России Владимиру Путину.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что парламент Армении ратифицировал Римский статус МУС.

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