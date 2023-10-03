Спортсмен начал адаптироваться к новой конечности и даже пытается писать от руки.

Роман Костомаров впервые показал протез на руке и первые успехи с новой конечностью. В своем личном блоге спортсмен опубликовал трогательное видео, на котором пишет ручкой на бумаге.

«Мама… Первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», — прокомментировал фигурист.

На листе А4 он аккуратно вывел слово «мама», а под ним нарисовал сердечко. Протез пока установлен только на правой руке спортсмена.

Роман Костомаров попал в больницу в начале января 2023 года. Сперва ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось.

За время болезни фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис и некроз тканей. Из-за осложнений ему ампутировали пораженные стопы, голени, кисть одной руки и пальцы второй.

Однако даже такие тяжелые события не сломили дух мужчины. Олимпийский чемпион справился со страшным недугом и продолжает бороться с его последствиям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли протез полноценно заменить конечность.