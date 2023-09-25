«Дополнительный функционал»: может ли протез полноценно заменить конечность

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Рита Миронова
Рита Миронова 19 0

Врач-реабилитолог Кузякина: протез не сможет полноценно заменить конечность

«Дополнительный функционал»: может ли протез полноценно заменить конечность

Фото: www.globallookpress.com / Focke Strangmann

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Могут ли искусственные заменители стать полноценной альтернативой?

Протез не сможет заменить настоящую конечность по ряду причин. Об этом изданию «Страсти» рассказала врач-реабилитолог Алина Кузякина.

По ее словам, современные протезы действительно очень функциональны, но с их помощью человек не сможет чувствовать, что он берет в руки. Главное отличие — в отсутствии тактильной чувствительности.

Также протез не двигается так, как это может обычная рука. Все дело — в ограниченном количестве схватов.

«Протез фиксируется на культе и поэтому может доставлять небольшое дискомфортное ощущение. Поэтому протез не способен полностью заменить руку, но он способен дать дополнительный функционал после окончания адаптации к протезу», — подчеркнула Кузякина.

Эксперт настаивает, что установка протеза — необходимый процесс в реабилитации. Это поможет замедлить развитие вторичных нарушений здоровья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роман Костомаров рассказал о протезах. Фигурист пережил частичную ампутацию ряда конечностей из-за тяжелой болезни.

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