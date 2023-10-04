VK поздравит учителей с профессиональным праздником

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 0

VK приготовила множество активностей в честь педагогов — концерты, флешмобы, фотосессии и многое другое.

VK поздравит учителей с профессиональным праздником

Фото: VK

Педагогов ждут праздничные концерты с известными артистами от Сферума, образовательное пространство VK на Форуме классных руководителей, проект «Бесценный урок» от Одноклассников и другие активности. Также компания назовет победителей в своей цифровой номинации в рамках конкурсов «Учитель года России» и «Директор года России».

Инициативы ко Дню Учителя

В рамках Года педагога и наставника Сферум поздравит педагогов по всей стране и примет участие во всероссийской акции «Спасибо учителю!», организованной Министерством просвещения РФ.

Для преподавателей и наставников в четырех российских городах — Саратове, Ставрополе, Тамбове и Туле — с концертами выступят популярные артисты: Зара, Алексей Воробьев, Наталья Подольская и IOWА.

На десяти площадках праздничных концертов ко Дню учителя в Астрахани, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Липецке, Махачкале, Пензе, Санкт-Петербурге, Томске и Чите Сферум установил специальные зоны, где профессиональные фотографы проведут съемку для педагогов. Инициативы ко Дню учителя пройдут при поддержке VK Праздников — подробности ищите в сообществе.

Ко Дню учителя сервис подготовил тематический набор стикеров в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере. Все работники образовательной отрасли получат бесплатный стикерпак «Помощники учителя» ‎для чатов с коллегами, школьниками и их родителями. Стикеры помогут педагогам сделать общение ярким и поощрить учащихся за повседневные достижения.

В рамках проекта «Бесценный урок» тысячи пользователей в одноименном мини-приложении Одноклассников говорили «спасибо» учителям и наставникам, писали благодарности и или рассказывали свои школьные истории. 5 октября, в День учителя, поздравления будут опубликованы в мини-приложении. Второй год проект проходит при поддержке Министерства просвещения России.

В VK Клипах запустился проект #СпасибоУчителю — серия коротких роликов, в которых герои рассказывают забавные истории и вспоминают, когда знания, полученные в школе, пригодились им во взрослой жизни. Герои роликов благодарят учителей за их важный вклад в жизнь каждого человека, даже если поначалу он казался незаметным. Подборку можно найти по хештегу #СпасибоУчителю.

Конкурсы и мероприятия для педагогов

VK поддерживает Всероссийские конкурсы «Учитель года России» и «Директор года России». Компания награждает педагогов в специальной номинации за мастерство в использовании современных информационно-коммуникационных технологий в школе.

В 2023 году цифровым учителем в номинации VK стала преподаватель русского языка и литературы краснодарской гимназии №25 Евгения Владимировна Константинова. Цифровой директор года в номинации VK будет объявлен 4 октября в рамках торжественной церемонии закрытия и награждения конкурса «Директор года России».

В этом году, помимо традиционного подарка в виде полезной техники, в том числе умной колонки VK Капсулы с Марусей, победители цифровых номинаций VK получат NFT-дипломы ВКонтакте. Диплом станет цифровым подтверждением победы в конкурсе, а также даст доступ к курсу повышения квалификации от Сферума.

VK также выступает стратегическим партнером третьего Всероссийского Форума классных руководителей, который проходит с 3 по 7 октября. В пространстве VK гости форума смогут познакомиться с технологиями и сервисами для сферы образования.

Центральное место на стенде VK займет зона учебного профиля Сферум в VK Мессенджере с интерактивным чатом, фотозоной, программой для очных и дистанционных участников. Также посетители форума смогут познакомиться с возможностями голосового помощника Маруси от VK и крупнейшей онлайн-платформы для школьников Учи.ру, которые будут полезны классным руководителям в их работе.

Эксперты Сферума, Учи.ру, голосового помощника Маруси, Почты и Облака Mail.ru выступят с лекциями и мастер-классами.

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