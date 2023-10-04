Система оповещения прозвучала по всей территории России
Проверка работы всех систем и слаженности ответственных структур проводятся на регулярной основе.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru
Громкие звуки сирены и инструкции сегодня услышали жители всех регионов России. Так проверяли системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.
На Дальнем Востоке учения уже завершились. Кроме запуска сирен, там на несколько минут прерывали телеэфир. Как пояснили в МЧС, это нужно для того, чтобы убедиться в исправности всех систем и слаженности работы ответственных структур в случае опасности.
Читайте также
+16° 753 мм рт. ст.
59%
59%
99.27
0.79 104.06
0.19
0.79 104.06
0.19
Нашли ошибку?