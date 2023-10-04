«Психологический надлом противника»: как ВС РФ освобождают города Донбасса

Пехота РФ в своих атаках использует высокоэффективные гранатометы «Шмель» и «Бородач».

При освобождении Донбасса российские бойцы применяют гранатометы «Шмель» и «Бородач», которые максимально подходят для ведения боевых действий именно в городских условиях. Порой именно высокоэффективное российское оружие ставит решающую точку при соприкосновении с противником. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Тактика ВС РФ

По словам военного эксперта, тактика действий российских штурмовых групп, помимо прочего, включает в себя использование гранатометов или огнеметов, таких как РПО-А «Шмель-М» и МРО-А «Бородач».

«Наши штурмовики, которые освобождали и Артемовск, и тот же Мариуполь, когда возникает достаточно сложная ситуация, то применение подобного рода гранат, особенно в городских условиях, термобарических боеприпасов, оно позволяет изменить ход боя. И, более того, после их применения даже происходит у противника психологически надлом», — рассказывает военный эксперт.

Также подобного рода оружие, как подчеркивает специалист, применяется при зачистке каких-то городских кварталов.

Работает в обе стороны

Однако гранатометы эффективны не только при наступлении. Как отмечает Кнутов, в обороне такие виды оружия также зарекомендовали себя с лучшей стороны.

«Очень часто мы видим, когда наши военные, действуя на линии соприкосновения с противником, даже когда противник идет в наступление, применяют подобного рода оружие, чтобы остановить противника либо обратить его вспять», — отмечает Юрий Кнутов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как «Шмель» и «Бородач» помогают бойцам РФ на СВО.