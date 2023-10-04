«Уничтожает все, что внутри»: как «Шмель» и «Бородач» помогают бойцам РФ на СВО

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 143 0

Военный эксперт Кнутов: дальность поражения гранатомета «Шмель» — до 800 метров

Фото, видео: © РИА Новости / Саид Царнаев; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы в зоне СВО получают самое эффективное вооружение, которое есть в РФ.

На вооружении российской пехоты в зоне специальной военной операции России на Украине есть гранатометы «Шмель» и «Бородач», которые зарекомендовали себя с лучшей стороны. Как отмечает военный эксперт Юрий Кнутов, эти виды оружия  высокоэффективны и могут нанести серьезный урон противнику. Об этом специалист рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

РПО-А «Шмель-М»

Оружие РПО-А «Шмель-М» представляет собой термобарический боеприпас, который может вывести из строя личный состав, находящийся в помещении от 60 до 80 кубических метров.

«Особенно он эффективен при стрельбе по закрытым объемам, когда там распыляется аэрозоль, эта аэрозоль при соединении с воздухом детонирует, и происходит термобарический взрыв, который практически уничтожает все, что находится внутри», — объясняет эксперт.

При этом эффективность применения «Шмеля» была доказана еще в Советские времена, подчеркивает Юрий Кнутов. Один из плюсов оружия заключается в простоте его использования. А само оно представляет собой контейнер и гранату, чаще всего, — термобарическую, хотя порой применяются и осколочно-фугасные.

Что касается дальности поражения «Шмеля», в зависимости от прицела она составляет 600 или 800 метров. Как отмечает специалист, это позволяет поражать цели на безопасном для стрелка расстоянии.

МРО-А «Бородач»

Реактивный огнемет «Бородач», по словам Юрия Кнутова, находится на вооружении, преимущественно, у войск радиационной, химической и биологической защиты. Оружие легче, чем тот же «Шмель», а его система позволяет использовать различные прицелы.

«Есть разные виды гранат: есть и зажигательная, и термобарическая, и дымовая. Это, в общем, позволяет применять подобные средства поражения против опорных пунктов противника, да и против бронетехники», — говорит военный эксперт.

Дальность поражения «Бородача» меньше, чем у «Шмеля» — 300-450 метров.

Особенности оружия

По мнению Юрия Кнутова, «Шмель» и «Бородач» сегодня — самые эффективные средства поражения, которые есть на вооружении у нашей пехоты, особенно, у штурмовиков, в задачу которых входит взятие опорных пунктов и окопов противника. Подобного рода гранатометы есть у целого ряда стран, но именно российские имеют наибольшую мощность и эффективность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей ВСУ.

Тема:
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