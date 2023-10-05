Президент Бжания: Абхазия заинтересована в участии в Союзном государстве

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Глава республики выразил заинтересованность в усилении интеграции с Россией.

Президент Бжания: Абхазия заинтересована в участии в Союзном государстве

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

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Периодически возникают дискуссии о возможном участии Абхазии в проектах Союзного государства. Рассматривает ли в перспективе Сухум возможность присоединиться к нему, ответил в интервью «Известиям» президент республики Аслан Бжания.

«В этом очень нестабильном мире сложно выжить одному, и мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы наши союзнические отношения с Россией укреплялись», — отметил он.

Бжания отметил, что согласно двусторонним договоренностям, РФ будет создавать условия для участия Абхазии в интеграционных процессах.

«В перспективе участие в таком союзном договоре наряду с Белоруссией было бы правильным направлением и отвечало бы интересам Абхазии, так я это понимаю», — добавил абхазский лидер.

Бжания отметил, что равноправные взаимоотношения бывших республик СССР — это новая синергия, которая дает возможность развития.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ РФ.

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