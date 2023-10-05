В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ РФ: причина

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Бжания анонсировал размещение в Абхазии пункта постоянного базирования ВМФ РФ

В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ РФ: причина

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Размещение российской базы в Абхазии позволит укрепить обороноспособность страны.

Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал, планируется ли как-либо в ближайшее время усиливать военно-техническое сотрудничество с Россией. В интервью «Известиям» он отметил, что впереди у стран — очень много шагов. В настоящий момент, например, проводятся регулярные учения, но это далеко не все взаимодействие.

«Россия оказывает нам поддержку, постоянно наши специалисты проходят повышение квалификации в специальных заведениях РФ, поэтому этот вопрос, конечно же, никогда не сходит с повестки дня», — заметил абхазский лидер.

Также Аслан Бжания сообщил, что в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ.

«Это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии, и такого рода взаимодействие будет продолжено, потому что это обеспечение коренных интересов обеих стран, а безопасность превыше всего», — заключил политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Абхазия планирует развивать сферу туризма.

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