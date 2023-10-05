«Создает оруэлловский мир»: Орбан обвинил Брюссель в искажении реальности

Орбан обвинил Брюссель в создании оруэловского мира
Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen
Антиутопия «1984» будто бы покинула страницы книги и воплотилась в реальность.
Брюссель, который принято считать столицей Европы, на глазах у всех «создает оруэлловский мир». Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.) написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он обратил внимание, что Брюссель сегодня закупает оружие с помощью, так называемого, Европейского фонда мира. Кроме того, в ЕС все ярче прослеживается тенденция к контролю за средствами массовой информации — для этого даже был принят новый закон о свободе СМИ.
«Мы боролись с коммунистами не для того, чтобы закончить в „1984“! » — сетует политик.
Речь идет о романе-антиутопии Джорджа Оруэла под названием «1984». Автор на страницах произведения прибег к использованию новояза — вымышленного языка, в котором искажен привычный смысл слов и выражений: например, война — это мир, а свобода превращается в рабство.
Ранее 5-tv.ru писал, что Жозеп Боррель рассказал, как США подставили ЕС и Украину.
Читайте также
71%
0.19 104.30
0.24
Нашли ошибку?