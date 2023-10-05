«Создает оруэлловский мир»: Орбан обвинил Брюссель в искажении реальности

Антиутопия «1984» будто бы покинула страницы книги и воплотилась в реальность.

Брюссель, который принято считать столицей Европы, на глазах у всех «создает оруэлловский мир». Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.) написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он обратил внимание, что Брюссель сегодня закупает оружие с помощью, так называемого, Европейского фонда мира. Кроме того, в ЕС все ярче прослеживается тенденция к контролю за средствами массовой информации — для этого даже был принят новый закон о свободе СМИ.

«Мы боролись с коммунистами не для того, чтобы закончить в „1984“! » — сетует политик.

Речь идет о романе-антиутопии Джорджа Оруэла под названием «1984». Автор на страницах произведения прибег к использованию новояза — вымышленного языка, в котором искажен привычный смысл слов и выражений: например, война — это мир, а свобода превращается в рабство.

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