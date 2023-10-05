«Это решение»: Боррель рассказал, как США подставили ЕС и Украину

Противники России питают надежду, что Вашингтон еще одумается.

США приняли решение приостановить помощь Украине, однако Евросоюз сомневается, что сможет самостоятельно восполнить ее. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, прибывший в испанскую Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Борелль признал, что Европа не может заменить Украине США. Он не отрицает, что европейская сторона могла бы делать больше для Киева, однако это все равно не компенсирует то, что предоставлял ему Вашингтон.

Сейчас все надеются, что Штаты примут решение в пользу разморозки финансовой и военной помощи украинской стороне, добавил Боррель.

«Моя надежда, надежда украинцев <…> на то, что США будут искать пути, чтобы пересмотреть это решение и возобновить поддержку Украины», — отметил он.

Сегодня, 5 октября, в Гранаде должен состояться саммит с участием европейских лидеров, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Изначально на мероприятии должен был присутствовать и президент Азербайджана Ильхам Алиев, однако накануне он принял решение отказаться от визита. Вслед за ним оставил идею о поездке и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пашинян заявил о готовности подать в отставку.